Доступную GeForce RTX 4060 выпустят раньше срока

Старт продаж народной GeForce RTX 4060 за 300 долларов теперь запланирован на 29 июня, сообщил известный инсайдер MEGAsizeGPU со ссылкой на внутренние документы Nvidia.

Из документа следует, что в этот же день будут опубликованы обзоры карт, которые будут продаваться дороже рекомендованной цены. Обзоры моделей с рекомендованной ценой будут опубликованы 28 июня.

RTX 4060 основана на GPU AD106 с 3840 ядрами CUDA и оснащена 8 ГБ памяти со 128-разрядной шиной. Она будет выступать прямым конкурентом для Radeon RX 7600, которая стоит от 270 долларов.

При этом изначально GeForce RTX 4060 планировали выпустить в июле — примерно в одно время с RTX 4060 Ti 16 ГБ.