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Доступную GeForce RTX 4060 выпустят раньше срока

Источник:
Videocardz.com
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Старт продаж народной GeForce RTX 4060 за 300 долларов теперь запланирован на 29 июня, сообщил известный инсайдер MEGAsizeGPU со ссылкой на внутренние документы Nvidia.

Из документа следует, что в этот же день будут опубликованы обзоры карт, которые будут продаваться дороже рекомендованной цены. Обзоры моделей с рекомендованной ценой будут опубликованы 28 июня.

RTX 4060 основана на GPU AD106 с 3840 ядрами CUDA и оснащена 8 ГБ памяти со 128-разрядной шиной. Она будет выступать прямым конкурентом для Radeon RX 7600, которая стоит от 270 долларов.

При этом изначально GeForce RTX 4060 планировали выпустить в июле — примерно в одно время с RTX 4060 Ti 16 ГБ.

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MuCbE

Так Киев это третяя "столица Руси" после Великого Новгорода и Ладоги. Просто Киев попал не в те руки,...

scorpion2777

Заметили, ни одного ребёнка на украине не назвали Леопардом, не успели.

scorpion2777

Какие переговоры, дипломант в кавычках? Только капитуляция хрюкландии.

MuCbE

Согласен. Уже около 400 тыс. бросили на убой, а все еще отступают.