Как правильно вернуть деньги за билет на поезд

Чтобы получить назад полную стоимость проезда на поезде, необходимо вернуть билет не позднее чем за восемь часов до отправления, рассказала юрист Елена Кудерко.

Позже, но не менее чем за два часа до отъезда, можно рассчитывать на возврат всей суммы, за исключением половины плацкарты, уточнила юрист в комментарии изданию «Прайм».

При отказе менее чем за два часа до момента отправления возвращается только стоимость билета, стоимость плацкарты не возвращается. Такое правило действует и при опоздании на поезд в течение 12 часов после отправления со станции посадки.

При необходимость сдать билеты, оформленные по тарифу «туда-обратно», важно помнить, что онлайн-возврат доступен либо сразу для двух билетов, либо только для обратного билета. Возврат электронного билета «туда» производится в кассе перевозчика.

«Возврат электронного билета производится только через личный аккаунт пассажира, купившего билет на сайте РЖД. В этом случае покупатель действует от имени всех попутчиков, для кого он оформил билет», — отметила Кудерко.

Кроме этого, существуют невозвратные тарифы — в этом случае деньги не вернут, даже если сдать билет заранее. Основанием для возврата стоимости билета будет только уважительная причина отмены поездки — например, болезнь или травма, подтвержденная документами.