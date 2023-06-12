Вышел трейлер игры Starfield

Американский издатель Bethesda Softworks представил трейлер игры Starfield, он появился на официальном YouTube-канале компании.

Игра разрабатывается студией Bethesda Game Studios, которая известна своими сериями The Elder Scrolls и Fallout. Продолжительность сюжетной линии Starfield без учета второстепенных квестов составит порядка 40 часов.

Ее действие разворачивается в XXIV веке — геймерам предстоит исследовать космос, для игры заявлено более 250 тысяч строчек диалогов. Всего в Starfield будет порядка тысячи планет.

Игроки также смогут строить собственные космические корабли, брать на абордаж вражеские и создавать уникальных персонажей с помощью подбора необходимых параметров.

Премьера Starfield запланирована на 6 сентября 2023 года для персональных компьютеров и Xbox Series X/S.