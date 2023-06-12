Зеленский перенес День Победы на 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил перенос празднования Дня Победы на 8 мая.

Данные на сайте Верховной Рады свидетельствуют, что законопроект возвращен с подписью президента 12 июня. Согласно тексту документа, вносятся изменения в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях.

Праздничным днем вместо 9 мая станет 8 мая — День памяти и победы над нацизмом. Зеленский внес этот законопроект в Раду 8 мая, парламент утвердил его 29 мая.

При этом 9 мая на Украине теперь будут отмечать День Европы. Ранее в этот день в стране праздновался День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая отмечался День памяти и примирения.