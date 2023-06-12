Назван срок начала переговоров России и Украины

Переговоры между Россией и Украиной начнутся только после выборов президента США в 2024 году, спрогнозировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Президент России Владимир Путин намерен ждать результатов выборов главы Белого дома в США, предположил европейский политик в интервью радиостанции Ondacero.

До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров Москвы и Киева, подчеркнул он. Ранее Боррель отмечал, что Россия не пойдет на мирные переговоры, пока не победит в конфликте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что сейчас нет никаких предпосылок к переговорам с Украиной — даже «хотя бы хлипкого» фундамента для построения диалога с Киевом.