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Назван срок начала переговоров России и Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Переговоры между Россией и Украиной начнутся только после выборов президента США в 2024 году, спрогнозировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Президент России Владимир Путин намерен ждать результатов выборов главы Белого дома в США, предположил европейский политик в интервью радиостанции Ondacero.

До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров Москвы и Киева, подчеркнул он. Ранее Боррель отмечал, что Россия не пойдет на мирные переговоры, пока не победит в конфликте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что сейчас нет никаких предпосылок к переговорам с Украиной — даже «хотя бы хлипкого» фундамента для построения диалога с Киевом.

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Политика #Мир
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