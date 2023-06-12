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Нашествие говорящих по-русски украинцев напугало Европу

Источник:
Sibnet.ru
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Украина, Донбасс
Фото: © OSCE

Отношение поляков к украинским беженцам ухудшается по причине того, что многие из них говорят по-русски, сообщил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.

Жители Польши испытывают негативную реакцию из-за присутствия в стране русскоязычных украинцев, отметил он. Поляки также считают, что приехавшие в страну украинцы должны учить польский язык.

По его словам, его организация получала многочисленные звонки от поляков, которые хотели помочь беженцам, однако были встревожены, узнав, что украинцы говорят по-русски, пишет Guardian.

«Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях», — отметил Скорка.

По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.

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