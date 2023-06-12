Украина запросила больше танков Leopard

Украине нужно больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники, заявил замглавы украинского МИД Андрей Мельник.

По его словам, количество поставляемых танков можно было бы «утроить». «Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления», — отметил дипломат.

По его оценке, в запасах у ФРГ насчитывается 300 танков, которые можно передать Киеву без ущерба для собственной самообороны. Замминистра также попросил передать украинской армии еще 60 боевых машин пехоты Marder.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям. При этом западные СМИ отмечают, что украинская армия несет тяжелые потери в бронетехнике.