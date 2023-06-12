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Медведев «поднял» российский флаг на центральной площади Киева

Источник:
Sibnet.ru
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем России, разместив в своем телеграм-канале фотографию с триколором на центральной площади в Киеве

«Майдан незалежності. Скоро — площадь России», — написал Медведев. Помощник зампредседателя Совбеза Олег Осипов отметил, что Медведев считает Киев прямой целью российской специальной военной операции.

поздравление Дмитрия Медведева
поздравление Дмитрия Медведева
Фото: © medvedev_telegram/337

«Это русский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его. С праздником!», — процитировал российского политика его помощник.

12 июня с 1990 года была принята Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В честь этого события с 1992 года ежегодно 12 июня на государственном уровне отмечается День России.

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