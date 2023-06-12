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Умер Сильвио Берлускони

Источник:
Corriere della Sera
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Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане в возрасте 86 лет.

Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони
Фото: European People's Party / CC BY 2.0

На прошлой неделе политик был доставлен в клинику «Сан-Раффаэле». В последние дни состояние Берлускони не улучшалось, а утром в понедельник последовало резкое ухудшение.

Его уже госпитализировали 5 апреля 2023 года — тогда врачи сообщили, что у Берлускони респираторные проблемы и лейкемия. Ему начали курс химиотерапии, постепенно его состояние улучшилось.

В политику Берлускони пришел в 1994 году, создав собственную партию «Вперед, Италия!». Всего через 60 дней он выиграл с этой партией парламентские выборы в составе правоцентристского блока «Полюс свободы».

Политик становился премьером Италии четыре раза — в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. В 2011 году он ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования.

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