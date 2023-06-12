НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Стартовали крупнейшие в истории маневры НАТО

Источник:
Sibnet.ru
444 0

Начались крупные в истории военно-воздушные учения НАТО — в Air Defender 23 участвуют более 20 стран и около 250 самолетов, а также порядка 10 тысяч военных.

Учения проходят в Германии, Нидерландах и Чехии. В основном Air Defender 23 будут проводиться в трех воздушных пространствах на севере, востоке и юге Германии, пишет Bloomberg.

В маневрах принимают участие новейшие самолеты F-35 американского и голландского производства. На время учений воздушное пространство над Германией будет частично закрыто для гражданских рейсов.

Масштабные учения были запланированы еще в 2018 году — тогда они должны были стать ответом на присоединение Крыма к России. Однако в итоге мероприятие удалось организовать только сейчас.

Еще по теме
Вертолет Ка-52 сжег бронетранспортер ВСУ. ВИДЕО
Минобороны подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»
Украинские катера атаковали российский корабль «Приазовье»
Зеленского предупредили об угрозе гибели ударной группировки ВСУ
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Зеленский испытал шок от реакции ООН на разрушение Каховской ГЭС
Обсуждение (0)
Картина дня
Назван срок начала переговоров России и Украины
Зеленский перенес День Победы на 8 мая
Медведев «поднял» российский флаг на центральной площади Киева
Вертолет Ка-52 сжег бронетранспортер ВСУ. ВИДЕО
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

pkv84

Устав нато не допускает вступления в альянс страны находящейся в состоянии войны,мог бы просто промолчать,чтобы...

MuCbE

Так Киев это третяя "столица Руси" после Великого Новгорода и Ладоги. Просто Киев попал не в те руки,...

TOJlCTblN

Глупенкий глупенький маленький Буратино.Всё что ты говоришь, на Украине было бы и так без войны. Если...

scorpion2777

Заметили, ни одного ребёнка на украине не назвали Леопардом, не успели.