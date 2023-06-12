Стартовали крупнейшие в истории маневры НАТО

Начались крупные в истории военно-воздушные учения НАТО — в Air Defender 23 участвуют более 20 стран и около 250 самолетов, а также порядка 10 тысяч военных.

Учения проходят в Германии, Нидерландах и Чехии. В основном Air Defender 23 будут проводиться в трех воздушных пространствах на севере, востоке и юге Германии, пишет Bloomberg.

В маневрах принимают участие новейшие самолеты F-35 американского и голландского производства. На время учений воздушное пространство над Германией будет частично закрыто для гражданских рейсов.

Масштабные учения были запланированы еще в 2018 году — тогда они должны были стать ответом на присоединение Крыма к России. Однако в итоге мероприятие удалось организовать только сейчас.