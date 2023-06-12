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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»

Источник:
РИА Новости
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Минобороны России подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат» из Чечни.

Приказ, согласно которому бойцы добровольческих формирований будут включены в состав объединенной группировки войск в зоне спецоперации, был подписан в марте.

Документ предусматривает, что до 1 июля все бойцы добровольческих формирований подпишут контракты с Минобороны. Таким образом, добровольцы получат необходимый правовой статус и льготы от государства.

Добровольческий отряд «Ахмат» был подготовлен Российским университетом спецназа. По словам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, за время СВО через данное подразделение прошли «тысячи и десятки тысяч добровольцев».

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