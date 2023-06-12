НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Американцы бросились снимать деньги с банковских депозитов

Источник:
РИА Новости
997 5
Доллары
Фото: © Sibnet.ru

Жители США испугались банкротства кредитных организаций после краха ряда крупных инвестиционных банков. Объем депозитов в американских банках за последнее время сократился на 472 миллиарда долларов.

Это стало крупнейшим за 39 лет оттоком денежных средств. Эксперты считают, что банки подкосило резкое повышение ключевой ставки до 5,25% годовых — это сделало заимствования дорогостоящими. При этом параллельно подешевели государственные ценные бумаги.

В результате кредитные организации терпят серьезные убытки. Для поддержания банковского сектора руководство ФРС приняло ряд мер, однако они оказались не слишком эффективными.

По оценкам аналитиков, вслед за банкротством некоторых крупных инвестиционных банков со схожими финансовыми трудностями в США могут столкнуться ряд региональных кредитных организаций.

Главный фактор риска для небольших банков — значительная кредитная задолженность на общую сумму 1,5 триллиона долларов по объектам коммерческой недвижимости.

Еще по теме
Центробанк призвал свернуть льготные ипотечные программы
Банки запустили «патриотические вклады»
Россия впервые обогнала США по доступности ипотеки
Центробанк сохранил ключевую ставку
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Зеленский испытал шок от реакции ООН на разрушение Каховской ГЭС
Обсуждение (5)
Картина дня
Назван срок начала переговоров России и Украины
Зеленский перенес День Победы на 8 мая
Медведев «поднял» российский флаг на центральной площади Киева
Вертолет Ка-52 сжег бронетранспортер ВСУ. ВИДЕО
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Шойгу оценил потери украинских военных
46
Кремль не увидел даже хлипкой основы для переговоров с Украиной
44
Зеленского предупредили об угрозе гибели ударной группировки ВСУ
43
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
33
Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса