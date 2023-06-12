Американцы бросились снимать деньги с банковских депозитов

Жители США испугались банкротства кредитных организаций после краха ряда крупных инвестиционных банков. Объем депозитов в американских банках за последнее время сократился на 472 миллиарда долларов.

Это стало крупнейшим за 39 лет оттоком денежных средств. Эксперты считают, что банки подкосило резкое повышение ключевой ставки до 5,25% годовых — это сделало заимствования дорогостоящими. При этом параллельно подешевели государственные ценные бумаги.

В результате кредитные организации терпят серьезные убытки. Для поддержания банковского сектора руководство ФРС приняло ряд мер, однако они оказались не слишком эффективными.

По оценкам аналитиков, вслед за банкротством некоторых крупных инвестиционных банков со схожими финансовыми трудностями в США могут столкнуться ряд региональных кредитных организаций.

Главный фактор риска для небольших банков — значительная кредитная задолженность на общую сумму 1,5 триллиона долларов по объектам коммерческой недвижимости.