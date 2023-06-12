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Высота голоса влияет на здоровье человека

Источник:
Science Advances
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Биологи компании deCODE Genetics выявили связь гена ABCC9 с высотой голоса человека. При этом его работа также связана с общим здоровьем организма.

Человеческая речь является самой сложной среди всех вокализаций животного мира, при этом ученые пока плохо понимают, какие генетические факторы влияют на речь.

Чтобы выяснить, чем контролируются акустические параметры речи, исследователи изучили ДНК 13 тысяч исландцев и сопоставили это с информацией об их голосе, а также с другими данными об их здоровье.

Оказалось, что изменения в ABCC9 связаны с более высоким голосом — как у мужчин, так и у женщин. Эти же последовательности ДНК оказались ассоциированы с повышенным давлением.

Повышенное давление приводит к большей частоте сердечно-сосудисдистых заболеваний. Работа гена ABCC9 подтверждает, что между высотой голоса и общим состоянием здоровья есть прямая связь.

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