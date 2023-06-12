Россия и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок на фоне российско-украинского конфликта, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

США увеличили число развернутых боеголовок с 1744 до 1770, Россия — с 1588 до 1674. В январе 2023 года на складах для потенциального использования находились 9576 ядерных боеголовок, всего их 12 512.

При этом около 2 тысяч боеголовок находились в состоянии повышенной боеготовности, которое означает оснащение ими ракет или размещение на авиабазах стратегической авиации.

Россия значительно обходит США по числу хранящихся боеголовок — 2815 против 1938. Общее число боеголовок в США не изменилось — 3708. В России этот показатель вырос с 4477 до 4489.

Всего в мире около 3844 боеголовок развернуты на ракетах и самолетах. При этом Россия и США обладают почти 90% всего ядерного оружия. Есть девять ядерных держав — Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан, Россия, США, Франция.