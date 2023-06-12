ЦСКА обыграл «Краснодар» и выиграл Кубок России

Футбольный клуб ЦСКА выиграл у «Краснодара» в суперфинале Кубка России. Победу москвичи одержали по пенальти со счетом 6:5.

церемония награждения ЦСКА Фото : © pfc-cska.com

Голы забили форвард ЦСКА Федор Чалов (32-я минута) и нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (50-я минута). Основное время завершилось со счетом 1:1.

Все решила серия пенальти, в которой героем стал голкипер армейцев Игорь Акинфеев. Ему удалось отбить сразу два удара игроков «Краснодара», тогда как футболисты ЦСКА не реализовали только одну попытку.

Для ЦСКА победа в Кубке России стала восьмой в истории клуба. «Краснодар» второй раз сыграл в финале турнира — в 2014 команда уступила «Ростову».