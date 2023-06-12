Создатели культовой стратегии StarCraft II представили новую игру

Студия Frost Giant представила в рамках презентации PC Gaming Show свою новую игру Stormgate. Разработчики являются выходцами из Blizzard Entertainment и ранее работали над культовой стратегией StarCraft II.

Stormgate представляет собой условно-бесплатную стратегию в реальном времени. Играть в нее можно онлайн или в одиночном режиме. В последнем будет доступна сюжетная кампания.

В сетевом режиме игрокам предложат несколько PvE, а также PvP-режимов. Разработчики уверены, что Stormgate имеет неплохой потенциал киберспортивной дисциплины.

Игровой процесс Stormgate представляет собой развитие классических стратегий наподобие StarCraft и WarCraft. В игре будут как минимум две фракции — люди и некие демонические сущности.