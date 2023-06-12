Производителю Alpen Gold объявили бойкот из-за отказа покидать Россию

Американскому производителю кондитерских изделий Mondelez International объявили бойкот в Скандинавии из-за отказа компании покидать российский рынок. Компания владеет брендами Alpen Gold, Oreo, Milka.

В частности, к бойкоту американского производителя присоединились авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, судоходная группа Fjord Line, пишет Reuters.

Скандинавские компании отметили, что прекратили приобретение и продажу продукции Mondelez после решения Украинского национального агентства по предотвращению коррупции о внесении Mondelez в черный список.

Руководство Mondelez уже попросило о встрече с правительством Норвегии, чтобы защитить свой местный бизнес и объяснить свою позицию. Компания подчеркнула, что не продавала продукцию российского производства в Норвегии.

Mondelez International работает в России с 1994 года. В России находятся три завода компании: два — во Владимирской области, еще один — в Великом Новгороде.