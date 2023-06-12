НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Производителю Alpen Gold объявили бойкот из-за отказа покидать Россию

Источник:
Sibnet.ru
145 0

Американскому производителю кондитерских изделий Mondelez International объявили бойкот в Скандинавии из-за отказа компании покидать российский рынок. Компания владеет брендами Alpen Gold, Oreo, Milka.

В частности, к бойкоту американского производителя присоединились авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, судоходная группа Fjord Line, пишет Reuters.

Скандинавские компании отметили, что прекратили приобретение и продажу продукции Mondelez после решения Украинского национального агентства по предотвращению коррупции о внесении Mondelez в черный список.

Руководство Mondelez уже попросило о встрече с правительством Норвегии, чтобы защитить свой местный бизнес и объяснить свою позицию. Компания подчеркнула, что не продавала продукцию российского производства в Норвегии.

Mondelez International работает в России с 1994 года. В России находятся три завода компании: два — во Владимирской области, еще один — в Великом Новгороде.

Еще по теме
Владелец бренда Zewa продаст бизнес в России
Избавиться от старой одежды с пользой станет проще
Данные клиентов «Ашана» утекли в Сеть
Эксперты нашли главные причины резкого падения тиражей книг
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Зеленский испытал шок от реакции ООН на разрушение Каховской ГЭС
Обсуждение (0)
Картина дня
Назван срок начала переговоров России и Украины
Зеленский перенес День Победы на 8 мая
Медведев «поднял» российский флаг на центральной площади Киева
Вертолет Ка-52 сжег бронетранспортер ВСУ. ВИДЕО
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

pkv84

Устав нато не допускает вступления в альянс страны находящейся в состоянии войны,мог бы просто промолчать,чтобы...

MuCbE

Так Киев это третяя "столица Руси" после Великого Новгорода и Ладоги. Просто Киев попал не в те руки,...

TOJlCTblN

Глупенкий глупенький маленький Буратино.Всё что ты говоришь, на Украине было бы и так без войны. Если...

scorpion2777

Заметили, ни одного ребёнка на украине не назвали Леопардом, не успели.