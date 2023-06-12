Россия запустит электронные туристические визы

Систему электронных туристических виз для иностранцев запустят в России до 15 июля, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Мы готовимся к запуску электронной визы, нам МИД говорит, что до 15 июля коллеги запустят. Там действительно было достаточно много технологических вопросов с МВД, Минцифры. Но все вопросы отработаны», — сказал он.

В 2020 году в России приняли закон, согласно которому с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, но он не вступил в силу из-за пандемии коронавируса.

Однако в прошлом году президент РФ Владимир Путин поручил подумать над возобновлением действия электронной визы для удобства иностранных туристов.