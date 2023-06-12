Джокович выиграл Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата Франции.

Продолжавшаяся 3 часа 13 минут встреча завершилась со счетом 7:6, 6:3, 7:5 в пользу Джоковича. Таким образом, ему удалось выиграть Roland Garros третий раз за карьеру.

Всего на счету Джоковича теперь 23 победы в турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Таким образом, серб обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого таких побед 22.

36-летний Джокович занимает третье место в рейтинге ATP. 24-летний Рууд находится на четвертой строчке, он выиграл десять турниров в одиночном разряде.