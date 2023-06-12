НАВЕРХ

Джокович выиграл Roland Garros

Источник:
Sibnet.ru
148 0

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата Франции.

Продолжавшаяся 3 часа 13 минут встреча завершилась со счетом 7:6, 6:3, 7:5 в пользу Джоковича. Таким образом, ему удалось выиграть Roland Garros третий раз за карьеру.

Всего на счету Джоковича теперь 23 победы в турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Таким образом, серб обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого таких побед 22.

36-летний Джокович занимает третье место в рейтинге ATP. 24-летний Рууд находится на четвертой строчке, он выиграл десять турниров в одиночном разряде.

Еще по теме
Российская школьница выиграла юниорский Roland Garros
Медведев сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос»
Первый в истории чемпионат Европы по сексу пройдет в Швеции
Значимые моменты в истории баскетбола
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Чемпионка мира по боксу Чернека Джонсон
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
11.06.2023 15:41
Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов
Украинский чемпион ММА отказался оскорблять Россию
04.06.2023 17:21
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер
Винер заявила, что России не нужны никакие Олимпиады
31.05.2023 14:05
Инвалид покорил Эверест
Безногий ветеран покорил Эверест
26.05.2023 17:02
Девушка дня
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
ВСУ сочли российскую линию обороны «невероятной»
Россия и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок
Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса
Отражение атаки катеров на корабль «Приазовье» показали на видео
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Это хорошо что у Зеленского в аналитическом центре специалисты на вроде тебя трудятся. Статистика, анализ,...

scorpion2777

В каком месте хрюклы "продвигаются вперед медленно"? Пока только успешно утилизируются, во имя Бидона...

pepelmetal

Зеля потом скажет что эта двухсоттысячная группировка была уже всё равно старой и никому не нужной

Asd10

Если смотреть с исторической точки зрения, то все американские подтирки плохо кончили, или сейчас кончаются....