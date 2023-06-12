ВСУ сочли российскую линию обороны «невероятной»

Украинские военные столкнутся с «невероятными» укреплениями при наступлении на российские позиции, заявил представитель нацгвардии Украины.

«У них невероятные траншеи и укрепления, будет сложно прорвать их линию обороны с минными полями», — отметил военный в интервью изданию The Telegraph.

Отмечается, что длина российских укреплений составляет 965 километров. Они представляют собой сеть окопов, траншей, укреплений «зуб дракона» и минных полей.

Представитель ВСУ подчеркнул, что в дополнение к мощным укреплениям российская армия обладает преимуществом в качестве и количестве артиллерии, что также осложняет прорыв.

ВСУ несколько суток продолжают безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.