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Военная операция на Украине
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Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса

Источник:
РИА Новости
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Двадцать стран НАТО документально поддержали членство Украины в альянсе, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в соцсетях.

«Прошло всего десять дней после саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, где мы подписали совместную декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодня у нас уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами», — цитирует РИА Новости Жовкву.

По его словам, Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который находится с визитом в Киеве, подписали совместную декларацию, в которой говорится о принятии Украины в НАТО.

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ признал в субботу, что в рядах альянса сейчас нет консенсуса по теме присоединения Киева. Как пишут западные СМИ, против членства в альянсе выступают США.

Тема: Военная операция на Украине
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