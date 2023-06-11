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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Отражение атаки катеров на корабль «Приазовье» показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Экипаж российского среднего разведывательного корабля «Приазовье» уничтожил атаковавшие его в Черном море украинские беспилотные катера из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М.

Минобороны России показало видео с отражением атаки. На кадрах показано приближения одного из дронов к кораблю. Экипаж открывает огонь из шестиствольных автоматов АК-306М. После попадания дрон взрывается.  

Военное ведомство сообщило, что «Приазовье» безуспешно атаковали сразу шесть морских быстроходных безэкипажных катеров. Корабль в это время  обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.

Это не первая атака на российские военные корабли, обеспечивающие безопасность трубопроводов в Черном море. В конце мая в Минобороны сообщили, что Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России «Иван Хурс».

Тема: Военная операция на Украине
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