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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские катера атаковали российский корабль «Приазовье»

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские безэкипажные катера безуспешно атаковали средний разведывательный корабль «Приазовье» ВМФ России в Черном море, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 июня в 1.30 мск в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. «Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота», — сказано в сообщении.

Экипаж уничтожил все украинские катера из штатного вооружения корабля. Сам корабль не получил повреждений. Он продолжает выполнение поставленных задач. Пострадавших также нет, уточнили в Минобороны.

«Приазовье» обеспечивает безопасность маршрутов пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря».

В Минобороны добавили, что во время нападения в центральной части Черного моря находился американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. Там отметили, что дрон появлялся там и ранее при подобных атаках.

Тема: Военная операция на Украине
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