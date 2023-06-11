Украинские безэкипажные катера безуспешно атаковали средний разведывательный корабль «Приазовье» ВМФ России в Черном море, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 июня в 1.30 мск в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. «Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота», — сказано в сообщении.

Экипаж уничтожил все украинские катера из штатного вооружения корабля. Сам корабль не получил повреждений. Он продолжает выполнение поставленных задач. Пострадавших также нет, уточнили в Минобороны.

«Приазовье» обеспечивает безопасность маршрутов пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря».

В Минобороны добавили, что во время нападения в центральной части Черного моря находился американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. Там отметили, что дрон появлялся там и ранее при подобных атаках.