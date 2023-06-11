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Грибников предупредили об уголовной ответственности

Источник:
Sibnet.ru
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Грибы на рынке
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сбор редких грибов в промышленных масштабах грозит лишением свободы сроком до девяти лет, предупредил руководитель группы «юридическая помощь ОНЛАЙН» Александр Бударагин.

За сбор редких грибов могут наказать обязательными работами сроком до 480 часов, до двух лет или принудительными работами. Также за это нарушение предусмотрен штраф до одного миллиона рублей. Наиболее строгим наказанием является лишение свободы на срок до девяти лет, сказал URA.RU Бударгин.

«Определить умысел можно будет по объему собранных грибов. Одно дело если несколько штук, и человек их взял по ошибке. Совсем другой случай, когда сбор ведется в промышленных масштабах, группами лиц и направлен не на личное потребление, а оптовую продажу, в том числе за границу», — пояснил юрист.

По его словам, сбор или повреждение нескольких грибов будет рассматриваться как неосторожность. Список грибов, которые нельзя собирать, а также их внешний вид можно посмотреть в постановлении правительства России.

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