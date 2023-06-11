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Машины Tesla в режиме автопилота в США унесли жизни 17 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Электроавтомобиль Tesla
Электроавтомобиль Tesla
Фото: Ivan Radic / CC BY 2.0

Электромобили компании Tesla с активной системой Autopilot в США с 2019 года 736 раз попадали в различные аварии, в которых погибло в общей сложности 17 человек, сообщила Национальная администрация дорожной безопасности.

Таких аварий было «значительно больше, чем ранее сообщалось». Американские власти в июне 2022 года впервые представили свои оценки ДТП с электромобилями Tesla с системой Autopilot. Тогда были зафиксированы три случая гибели людей по вине автопилота, приводят «Известия» статистику.

Одной из причин роста числа таких ДТП могли стать принятые в компании Tesla решения о работе системы Autopilot. Автопилот в Tesla все чаще критикуется.

Водители нередко игнорируют, что электронный помощник не рассчитан на работу без участия человека. Компания указывает, что эта технология является электронным ассистентом и может корректировать курс машины или использовать тормоза. Но водитель все равно должен держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя.

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