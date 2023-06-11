Трамп пообещал выгнать «продажного» Байдена из Белого дома

Бывший президент США Трамп заявил, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» действующего президента Джо Байдена из Белого дома.

«5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента. Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома», — цитирует ТАСС Трампа.

Он выразил уверенность, что «никогда не уступит, никогда не будет побежден». «Я никогда не перестану бороться за вас», — отметил Трамп.

Бывшему президенту сейчас инкриминируют хранение секретной документации, связанной с национальной безопасностью.

«Эти нелепые и безосновательные обвинения, выдвинутые против меня "министерством несправедливости" <…>, войдут в историю как один из самых чудовищных случаев злоупотребления властью в истории нашей страны», — сказал Трамп.

Он обвинил Байдена в попытке упрятать в тюрьму «главного политического оппонента, который с большим отрывом бьет его в предвыборных опросах».