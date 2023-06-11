Врач предупредил о риске повторного заваривания пакетика чая

Повторное использование чайных пакетиков создает риск кишечной инфекции, предупредил врач-гастроэнтеролог Андрей Якушев.

Без термической обработки в уже использованном пакетике чая разводятся бактерии, которые и могут стать причиной неприятных последствий — особенно при заваривании посредством термопотов, в которых содержится не кипяток, а горячая вода.

«Если в такую горячую воду положить чайный пакетик, уже изрядно «колонизированный» вредными микроорганизмами, то это будет уже не чай, а опасный для здоровья коктейль», — сказал Якушев «Газете.ру».

Он также отметил потерю вкусовых качеств при многократном заваривании чая в пакетиках. Помимо концентрации чая заметно уменьшается и количество полезных витаминов и микроэлементов, содержащихся в напитке.

Поэтому использовать чайные пакетики рекомендуется только один раз, подчеркнул врач.