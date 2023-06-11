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Врач предупредил о риске повторного заваривания пакетика чая

Источник:
Sibnet.ru
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Чайный пакетик в кружке
Фото: © pixabay.com/

Повторное использование чайных пакетиков создает риск кишечной инфекции, предупредил врач-гастроэнтеролог Андрей Якушев.

Без термической обработки в уже использованном пакетике чая разводятся бактерии, которые и могут стать причиной неприятных последствий — особенно при заваривании посредством термопотов, в которых содержится не кипяток, а горячая вода.

«Если в такую горячую воду положить чайный пакетик, уже изрядно «колонизированный» вредными микроорганизмами, то это будет уже не чай, а опасный для здоровья коктейль», — сказал Якушев «Газете.ру».

Он также отметил потерю вкусовых качеств при многократном заваривании чая в пакетиках. Помимо концентрации чая заметно уменьшается и количество полезных витаминов и микроэлементов, содержащихся в напитке.

Поэтому использовать чайные пакетики рекомендуется только один раз, подчеркнул врач.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Не хватает в этом натюрморте немного абрамсов и немного челленджеров для законченности композиции.

scorpion2777

И это чудовище ещё наверное думает что оно человек

physx

Надеюсь Столтенберг видел эту картину!

mosquito__2010

Уверен что у Столтенберга, Блинкена и прочих Баррелей сейчас настоящая паника по поводу увиденного. Они...