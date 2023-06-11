Кремль не увидел даже хлипкой основы для переговоров с Украиной

Кремль не видит никаких оснований для начала переговоров между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, в Кремле не видят ни желания, ни готовности у Киева вести переговоры. Кроме того, по мнению Пескова, идти на диалог Украине не позволяют западные страны.

Песков ранее заявил, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности, а это исключает расширение НАТО к границам страны и вступление Украины в альянс.