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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль не увидел даже хлипкой основы для переговоров с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Кремль не видит никаких оснований для начала переговоров между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, в Кремле не видят ни желания, ни готовности у Киева вести переговоры. Кроме того, по мнению Пескова, идти на диалог Украине не позволяют западные страны.

Песков ранее заявил, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности, а это исключает расширение НАТО к границам страны и вступление Украины в альянс.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Не хватает в этом натюрморте немного абрамсов и немного челленджеров для законченности композиции.

scorpion2777

И это чудовище ещё наверное думает что оно человек

physx

Надеюсь Столтенберг видел эту картину!

mosquito__2010

Уверен что у Столтенберга, Блинкена и прочих Баррелей сейчас настоящая паника по поводу увиденного. Они...