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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Маск усомнился в пользе военной помощи Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Американский бизнесмен Илон Маск усомнился в целесообразности нового пакета военной помощи Украине. Он неоднократно заявлял о чрезвычайной опасности эскалации конфликта с Россией.

«Чем это кончится? Если не выдавать желаемое за действительное. Я имею в виду, в реальности», — написал в Twitter Маск в ответ на новость о предоставлении нового пакета помощи. «Отличный вопрос», — поддержали его многие читатели.

Ранее Маск предупреждал, что Россия может пойти на «тотальную войну» в случае бездумной эскалации со стороны Запада, например, если возникнет угроза Крыму. По его словам, полуостров при «наиболее вероятном» исходе конфликта останется российским.

Бизнесмен подчеркнул, что считает себя «фанатом Украины, но никак не Третьей мировой войны».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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