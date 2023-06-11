Аномальная волна жары в Сибири встревожила западных ученых

Аномальная жара в Сибири связана с глобальными климатическими изменениями, произошедшими не без участия человека, считают ученые.

Сибирь страдает от рекордно высоких температур, которые специалисты назвали «худшей волной жары в истории региона». Зафиксированы десятки рекордов жары, когда температура поднималась выше 38 градусов

В Барнауле была отмечена температура 38,5 градуса, приводит CNN слова климатолога Максимилиано Эрреры. По его словам, рекорд жары в некоторых регионах бьется уже пять-семь лет подряд и дальше станет еще хуже.

В Сибири, как правило, наблюдаются большие колебания температуры в течение одного месяца или года, но в последние несколько десятилетий есть тенденция к потеплению, отметил климатолог.

«Сибирь — один из регионов с самым быстрым потеплением на планете», — сказал глава службы мониторинга климата и политики Всемирной метеорологической организации Омар Баддур.