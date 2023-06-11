Стас Пьеха оказался в больнице в тяжелом состоянии

Стас Пьеха попал в Боткинскую больницу в Москве из-за проблем с сердцем. Врачи оценили его состояние тяжелое.

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований», — написал Пьеха в соцсетях.

В Боткинской больнице РИА Новости сообщили, что состояние Пьехи оценивается как тяжелое. При этом в медучреждении отметили, что певец дышит самостоятельно.

«Берегите сердце, спите и не перегружайтесь, слушайте свой организм», — отметил артист в соцсетях.