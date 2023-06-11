Зеленского предупредили об угрозе гибели ударной группировки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют ударную группировку войск, брошенную в контрнаступление на российские позиции, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление. <...> Зеленский, у тебя осталось очень мало времени. <..> Остановись. Ты еще можешь остановиться», — цитирует РИА Новости Соскина

Он также предупредил президента Украины о тяжелых последствиях незаконного преследования граждан, бегущих от призыва в ряды ВСУ. «Вы за это будете отвечать», — сказал Соскин.

Зеленский ранее на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо признал, что на Украине «происходят контрнаступательные действия».