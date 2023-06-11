Высокую эффективность российской армии признали на Западе

Украина перешла в контрнаступление, но натолкнулась на ожесточенную и хорошо организованную оборону российской армии, констатировал экс-офицер НАТО, военный эксперт Ставрос Атламазоглу.

«Украинцы продвигаются вперед медленно, а российские войска держатся заметно лучше, чем все ожидали. И этому есть причина — самая мощная система укреплений в современной истории», — пишет Атламазоглу в статье, опубликованной в американском издании Sandboxx.

В ходе боевых действий Украина потеряла первые западные системы тяжелого вооружения — Leopard 2A6 и M2 Bradley. «Российские войска пристреляли артиллерией пути подхода к своим позициям, и как только украинцы застряли на минном поле, дали волю своим силам», — отметил эксперт.

«Москва тщательно готовилась к украинскому контрнаступлению, создавая глубокую оборону с взаимно поддерживающими позициями. Российские оборонительные укрепления состоят из множества противотанковых заграждений, огромных по площади минных полей, дотов, артиллерийских позиций», — пояснил Атламазоглу.

По российским боевым уставам, первая оборонительная линия должна отразить или замедлить атакующие силы противника с помощью мин, опорных пунктов, ударов противотанковых средств, артиллерии и авиации. Войска второй линии готовы начать контратаку в случае прорыва первой.

Но чтобы эта доктрина работала, нужны хорошо подготовленные войска. «И уже начальный этап украинского контрнаступления убедительно показал, что Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией», — заключил Атламазоглу.