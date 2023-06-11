НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Высокую эффективность российской армии признали на Западе

Источник:
Sandboxx
789 2

Украина перешла в контрнаступление, но натолкнулась на ожесточенную и хорошо организованную оборону российской армии, констатировал экс-офицер НАТО, военный эксперт Ставрос Атламазоглу.

«Украинцы продвигаются вперед медленно, а российские войска держатся заметно лучше, чем все ожидали. И этому есть причина — самая мощная система укреплений в современной истории», — пишет Атламазоглу в статье, опубликованной в американском издании Sandboxx.

В ходе боевых действий Украина потеряла первые западные системы тяжелого вооружения — Leopard 2A6 и M2 Bradley. «Российские войска пристреляли артиллерией пути подхода к своим позициям, и как только украинцы застряли на минном поле, дали волю своим силам», — отметил эксперт.

«Москва тщательно готовилась к украинскому контрнаступлению, создавая глубокую оборону с взаимно поддерживающими позициями. Российские оборонительные укрепления состоят из множества противотанковых заграждений, огромных по площади минных полей, дотов, артиллерийских позиций», — пояснил Атламазоглу.

По российским боевым уставам, первая оборонительная линия должна отразить или замедлить атакующие силы противника с помощью мин, опорных пунктов, ударов противотанковых средств, артиллерии и авиации. Войска второй линии готовы начать контратаку в случае прорыва первой.

Но чтобы эта доктрина работала, нужны хорошо подготовленные войска. «И уже начальный этап украинского контрнаступления убедительно показал, что Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией», — заключил Атламазоглу.

Тема: Военная операция на Украине
Кремль не увидел даже хлипкой основы для переговоров с Украиной
Маск усомнился в пользе военной помощи Украине
Зеленского предупредили об угрозе гибели ударной группировки ВСУ
Пригожин раскрыл свои амбиции и призвал объединиться для победы
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Зеленский испытал шок от реакции ООН на разрушение Каховской ГЭС
Боррель потребовал от России «немедленно прекратить огонь»
Обсуждение (2)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Не хватает в этом натюрморте немного абрамсов и немного челленджеров для законченности композиции.

scorpion2777

И это чудовище ещё наверное думает что оно человек

physx

Надеюсь Столтенберг видел эту картину!

mosquito__2010

Уверен что у Столтенберга, Блинкена и прочих Баррелей сейчас настоящая паника по поводу увиденного. Они...