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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пригожин раскрыл свои амбиции и призвал объединиться для победы

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его личные амбиции заключаются в желании жить «в стране под названием Великая Россия».

Журналисты спросили Пригожина о разговорах, которые идут о его личных политических амбициях и о сигналах ему со стороны администрации президента РФ по этому поводу. «А я подаю такой же громкий сигнал всем желающим его услышать. У меня есть очень серьезные личные амбиции, чрезмерные личные амбиции, чтобы жить в стране под названием Великая Россия», — цитирует основателя «Вагнера» его пресс-служба.

По его словам, он хотел бы жить в стране, которая «диктует условия всему миру, а не течет вяло по течению в темную пучину, в бездну, на поводу у зажравшихся бюрократов и глубинного государства».

«Вот когда мы брали Бахмут, у меня не было личных амбиций. Никаких. Это было нужно для спасения российской армии, для спасения ее чести, — отметил Пригожин. «Бахмут брали бойцы ЧВК "Вагнер" — такие же русские солдаты, как те, которые сейчас погибают и совершают героические подвиги на Запорожье, со всеми теми проблемами и трудностями, которые у них есть», — добавил он.

Пригожин подчеркнул, что в благо такой России «надо всем объединиться ради великой победы».

Ранее соратники главы Чечни Рамзана Кадырова обвинили основателя «Вагнера» в паникерстве. Позднее Пригожин сообщил, что в личном разговоре с Кадыровым конфликт был урегулирован.

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