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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский дрон‑камикадзе уничтожил украинский «Леопард». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Гордость немецкого танкостроения — Leopard 2A6 — сгорел в зоне специальной военной операции после попадания в него российского барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Кадры уничтожения немецкого танка опубликовал телеграм-канал «Архангел спецназа Z». На кадрах Leopard 2A6 стоит на проселочной дороге, прячась за лесополосой. Видно, как дрон быстро приближается к машине. Боеприпас попадает в кормовую нишу башни, где расположен боекомплект. После удара танк загорается, из него начинает подниматься сильный дым.


Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтоженных и просто брошенных в ходе боев на запорожском направлении танков Leopard и американских БМП Bradley.

Военные эксперты отметили крайне низкую тактическую выучку украинских экипажей, которые после обстрела терялись и начинали паниковать. 

Уничтожение современной западной бронетехники в ходе контрнаступления ВСУ говорит также о низком уровне планирования операций украинским командованием, считают специалисты.

Тема: Военная операция на Украине
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