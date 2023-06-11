Российский дрон‑камикадзе уничтожил украинский «Леопард». ВИДЕО

Гордость немецкого танкостроения — Leopard 2A6 — сгорел в зоне специальной военной операции после попадания в него российского барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Кадры уничтожения немецкого танка опубликовал телеграм-канал «Архангел спецназа Z». На кадрах Leopard 2A6 стоит на проселочной дороге, прячась за лесополосой. Видно, как дрон быстро приближается к машине. Боеприпас попадает в кормовую нишу башни, где расположен боекомплект. После удара танк загорается, из него начинает подниматься сильный дым.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтоженных и просто брошенных в ходе боев на запорожском направлении танков Leopard и американских БМП Bradley.

Военные эксперты отметили крайне низкую тактическую выучку украинских экипажей, которые после обстрела терялись и начинали паниковать.

Уничтожение современной западной бронетехники в ходе контрнаступления ВСУ говорит также о низком уровне планирования операций украинским командованием, считают специалисты.