Центробанк призвал свернуть льготные ипотечные программы

Массовые льготные ипотечные программы в России необходимо сворачивать, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Массовые льготные ипотечные программы необходимо постепенно сворачивать. Нужно создавать адресные ипотечные программы, в том числе на вторичном рынке жилья», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что широкие ипотечные программы должны быть временной мерой. По ее словам, такой механизм следует использовать только в кризисные периоды.

Набиуллина уточнила, что по итогам прошлого года из-за повсеместного применения льготных программ от застройщиков цены на жилье значительно выросли.

С 1 июня 2023 года был увеличен минимальный взнос по ипотеке — теперь он составляет не 10%, а 20%. Через шесть месяцев, с 1 января 2024 года, стартовый взнос поднимется до 30%.