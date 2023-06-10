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Центробанк призвал свернуть льготные ипотечные программы

Источник:
Sibnet.ru
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Ипотека
Фото: © Sibnet.ru

Массовые льготные ипотечные программы в России необходимо сворачивать, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Массовые льготные ипотечные программы необходимо постепенно сворачивать. Нужно создавать адресные ипотечные программы, в том числе на вторичном рынке жилья», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что широкие ипотечные программы должны быть временной мерой. По ее словам, такой механизм следует использовать только в кризисные периоды.

Набиуллина уточнила, что по итогам прошлого года из-за повсеместного применения льготных программ от застройщиков цены на жилье значительно выросли.

С 1 июня 2023 года был увеличен минимальный взнос по ипотеке — теперь он составляет не 10%, а 20%. Через шесть месяцев, с 1 января 2024 года, стартовый взнос поднимется до 30%.

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Топ комментариев

userkc

советская система образования была лучшей в мире! и советские школьные учебники лучшие!

kygear

Это же Боррель выступал со словами «Поле боя решит всё»

scorpion2777

И это чудовище ещё наверное думает что оно человек

BETEPAH86

Там не ниточки, там рука в заднем проходе...