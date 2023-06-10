Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео

Уничтоженную колонну бронетехники Вооруженных сил Украины засняли с воздуха российские военные, видео опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

В ролике запечатлены последствия боя на Южнодонецком направлении. На видео — порядка 12-ти уничтоженных машин, включая танки Leopard немецкого производства и американские боевые машины пехоты Bradley.

Согласно официальным сводкам Минобороны РФ, в ходе отражения атак украинской армии на двух направлениях российскими подразделениями было уничтожено 50 единиц бронетехники ВСУ.

При этом в списке уничтоженной бронетехники — как старые модификации немецких танков Leopard 2A4, так и новейшие Leopard 2A6, переданные Киеву западными союзниками.