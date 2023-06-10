НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
1924 9

Уничтоженную колонну бронетехники Вооруженных сил Украины засняли с воздуха российские военные, видео опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

В ролике запечатлены последствия боя на Южнодонецком направлении. На видео — порядка 12-ти уничтоженных машин, включая танки Leopard немецкого производства и американские боевые машины пехоты Bradley.

Согласно официальным сводкам Минобороны РФ, в ходе отражения атак украинской армии на двух направлениях российскими подразделениями было уничтожено 50 единиц бронетехники ВСУ.

При этом в списке уничтоженной бронетехники — как старые модификации немецких танков Leopard 2A4, так и новейшие Leopard 2A6, переданные Киеву западными союзниками.

Тема: Военная операция на Украине
Зеленский объявил контрнаступление ВСУ
Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны
Баллистические ракеты сбили над Крымом
Видео с подбитой техникой ВСУ напугало Запад
смотреть все
Оборона #Конфликты #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Евросоюз из-за Украины исчерпал финансовые резервы
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Зеленский испытал шок от реакции ООН на разрушение Каховской ГЭС
Каховская ГЭС полностью ушла под воду. ВИДЕО
Обсуждение (9)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Шойгу оценил потери украинских военных
44
Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО
34
Небензя назвал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением
32
Российский генерал рассказал о разгроме наступающих сил ВСУ
32
Путин объявил начало украинского наступления