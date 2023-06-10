Зеленский объявил контрнаступление ВСУ

Украина приступила к контрнаступательным действиям, заявил президент Владимир Зеленский. При этом он отказался уточнять, на какой стадии они находятся.

«Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально», — сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов.

Президент уточнил, что первые попытки Вооруженных сил Украины оказались провальными, однако наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется.