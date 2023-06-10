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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский объявил контрнаступление ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Украина приступила к контрнаступательным действиям, заявил президент Владимир Зеленский. При этом он отказался уточнять, на какой стадии они находятся.

«Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально», — сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов.

Президент уточнил, что первые попытки Вооруженных сил Украины оказались провальными, однако наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

Sovik

Так ВСУ тоже на русских танках воюют, вот и завалена.

userkc

советская система образования была лучшей в мире! и советские школьные учебники лучшие!

kygear

Это же Боррель выступал со словами «Поле боя решит всё»

BETEPAH86

Там не ниточки, там рука в заднем проходе...