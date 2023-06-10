Российская школьница выиграла юниорский Roland Garros

Российская теннисистка Алина Корнеева победила в финальном матче юниорского Roland Garros в Парижа. 15-летняя спортсменка обыграла перуанку Лусиану Перес Аларкон.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Корнеевой, получившей на турнире третий номер посева. Перес Аларкон в четвертьфинале и полуфинале обыграла российских теннисисток Алевтину Ибрагимову и Анастасию Гурьеву.

Корнеева выиграла второй юниорский турнир Большого шлема подряд, ранее в 2023 году россиянка победила на Australian Open. Это третья представительница России, выигравшая Roland Garros.

Позднее Корнеева вместе с японкой Сарой Саито сыграет в финале юниорского Roland Garros в женском парном разряде. Их соперницами станут американки Клерви Нгуну и Тайра Катерина Грант.