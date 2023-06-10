Банки запустили «патриотические вклады»

Некоторые банки стали предлагать клиентам вклады, связанные с военной операцией на Украине и помощью военнослужащим.

Речь идет как о депозитах с благотворительной составляющей, так и о продуктах, предназначенных для отдельной категории клиентов. При этом процентная ставка по ним обычно выше средней.

Например, в Якутии «Алмазэргиэнбанк» предлагает физическим лицам вклад «Доблесть» по ставке 9% годовых. Депозит могут открыть только участники специальной военной операции или их близкие родственники.

Специальный вклад для военнослужащих с 10 мая оформляет нижегородский НБД-банк. «Тимер Банк» в Татарстане запустил вклад «Патриот» с процентной ставкой 8,5% годовых, который предполагает отчисления на помощь бойцам СВО.

По данным Банка России, в третьей декаде мая средневзвешенная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составляла 7,75%.. Ключевая ставка Банка России с сентября прошлого года остается на уровне 7,5% годовых.