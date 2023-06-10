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Банки запустили «патриотические вклады»

Источник:
РБК
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Некоторые банки стали предлагать клиентам вклады, связанные с военной операцией на Украине и помощью военнослужащим.

Речь идет как о депозитах с благотворительной составляющей, так и о продуктах, предназначенных для отдельной категории клиентов. При этом процентная ставка по ним обычно выше средней.

Например, в Якутии «Алмазэргиэнбанк» предлагает физическим лицам вклад «Доблесть» по ставке 9% годовых. Депозит могут открыть только участники специальной военной операции или их близкие родственники.

Специальный вклад для военнослужащих с 10 мая оформляет нижегородский НБД-банк. «Тимер Банк» в Татарстане запустил вклад «Патриот» с процентной ставкой 8,5% годовых, который предполагает отчисления на помощь бойцам СВО.

По данным Банка России, в третьей декаде мая средневзвешенная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составляла 7,75%.. Ключевая ставка Банка России с сентября прошлого года остается на уровне 7,5% годовых.

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Топ комментариев

userkc

советская система образования была лучшей в мире! и советские школьные учебники лучшие!

Sovik

Так ВСУ тоже на русских танках воюют, вот и завалена.

kygear

Это же Боррель выступал со словами «Поле боя решит всё»

nicollaich

Возбудилось европейское болото.С 2014 по 2022, когда украинцы обстреливали ДНР и ЛНР, так не возбуждалось.