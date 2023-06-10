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Паводок подтопил участки и дома на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС по РА

Вторая волна паводка действует в Республике Алтай из-за тающих ледников, вода в реках поднялась в трех районах, перемыты дороги, подтоплены приусадебные участки и дома.

По данным МЧС региона, в отдаленном Улаганском районе разлилась река Чулышман, в нем вода поднималась выше критических значений, из-за чего закрыто движение по дорогам Балыктуюль — Балыкча и Саратан — Язула.

Село Балыкча оказалось отрезанным от большой земли, но здесь создали запас продуктов и медикаментов. Утром в субботу, 10 июня, вода в реке начала спадать. Остаются подтопленными 46 приусадебных участков с населением 188 человек, половина из них –дети. От воды освободился один жилой дом и 27 приусадебных участков.

Вода в Чулышмане снизилась более чем на 30 см – до 691 сантиметра. А вот в Бие в Турочакском районе вода поднимается. У села Кебезень уровень воды в реке превысил критическую отметку и составляет 629 см.

Также поднимается вода на Телецком озере. На его берегах в селе Иогач подтоплено четыре приусадебных участка и два жилых дома. В Артыбаше подтоплены два участка. Еще один участок – в селе Усть-Пыжа. Телецкий тракт на подъезде к Артыбашу перекрыт для движения всего транспорта, кроме большегрузов.

В Усть-Коксинском районе ограничено движение на трассе Усть-Кокса – Октябрьский. Накануне жители в соцсетях написали, что в Майминском районе близ Платовского моста вода в Катуни уже практически сравнялась с дорогой.

Напомним, в 2014 году во время второй волны паводка в Республике Алтай случилось мощнейшее за последние десятилетия наводнение, ущерб от которого составил миллиарды рублей.

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Топ комментариев

userkc

советская система образования была лучшей в мире! и советские школьные учебники лучшие!

Sovik

Так ВСУ тоже на русских танках воюют, вот и завалена.

kygear

Это же Боррель выступал со словами «Поле боя решит всё»

nicollaich

Возбудилось европейское болото.С 2014 по 2022, когда украинцы обстреливали ДНР и ЛНР, так не возбуждалось.