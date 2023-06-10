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Россия впервые обогнала США по доступности ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
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Средние ипотечные ставки на новостройки в России в июне впервые стали ниже, чем в США, следует из данных федеральной риелторской компании «Этажи».

В начале июня ставки по 30-летним ипотечным кредитам в США находятся на уровне 6,91%. При этом в России средняя одобренная ставка на рынке новостроек равна 6,82%, рассказал «Известиям» директор компании Ильдар Хусаинов.

«Разница не так велика, но это очень показательный момент, исторический — как для состояния строительного рынка и банковской системы в России, так и экономики в целом», — отметил он.

Хусаинов назвал это очень позитивным сигналом для рынка недвижимости. По его словам, сохранение ключевой ставки Центробанком лишь закрепляет эффект данной тенденции.

Так, с начала этого года в России существенно выросла доля льготной ипотеки. Ставки по таким кредитам во многих банках ниже 6%. Рост доли льготных программ в общем объеме кредитования влияет на уровень средних ставок на первичном рынке.

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Топ комментариев

userkc

советская система образования была лучшей в мире! и советские школьные учебники лучшие!

Sovik

Так ВСУ тоже на русских танках воюют, вот и завалена.

kygear

Это же Боррель выступал со словами «Поле боя решит всё»

nicollaich

Возбудилось европейское болото.С 2014 по 2022, когда украинцы обстреливали ДНР и ЛНР, так не возбуждалось.