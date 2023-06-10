Запорожскую ТЭС атаковали дроны-камикадзе

Распределительный пункт Запорожской тепловой электростанции атаковали дроны-камикадзе, соответствующее уведомление Россия направила в Международное агентство по атомной энергии.

Запорожская ТЭС ранее обеспечивала резервное энергоснабжение Запорожской АЭС, пока последняя линия электропередачи между станциями не была повреждена более трех месяцев назад.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает получить доступ к распределительному пункту, чтобы провести независимую оценку этой информации.

Ситуация на Запорожской АЭС, которая находится на подконтрольной России территории, осложнилась 6 июня, когда произошло обрушение плотины Каховской ГЭС.

Инцидент привел к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища, которая необходима для работы системы охлаждения ЗАЭС. Система должна обеспечивать постоянную циркуляцию воды.