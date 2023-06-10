НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Запорожскую ТЭС атаковали дроны-камикадзе

Источник:
ТАСС
603 0
Запорожская атомная станция (АЭС)
Фото: © IAEA

Распределительный пункт Запорожской тепловой электростанции атаковали дроны-камикадзе, соответствующее уведомление Россия направила в Международное агентство по атомной энергии.

Запорожская ТЭС ранее обеспечивала резервное энергоснабжение Запорожской АЭС, пока последняя линия электропередачи между станциями не была повреждена более трех месяцев назад.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает получить доступ к распределительному пункту, чтобы провести независимую оценку этой информации.

Ситуация на Запорожской АЭС, которая находится на подконтрольной России территории, осложнилась 6 июня, когда произошло обрушение плотины Каховской ГЭС.

Инцидент привел к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища, которая необходима для работы системы охлаждения ЗАЭС. Система должна обеспечивать постоянную циркуляцию воды.

Еще по теме
Американский чиновник поглумился над убитым акулой россиянином
Площадь лесного пожара на Алтае превысила 5 тыс. га
Паводок подтопил участки и дома на Алтае
Вертолет в Горном Алтае наделал шума на заправке. ВИДЕО
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Евросоюз из-за Украины исчерпал финансовые резервы
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Зеленский испытал шок от реакции ООН на разрушение Каховской ГЭС
Каховская ГЭС полностью ушла под воду. ВИДЕО
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Шойгу оценил потери украинских военных
44
Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО
34
Небензя назвал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением
32
Российский генерал рассказал о разгроме наступающих сил ВСУ
30
Запад заставит Киев согласиться на «ампутированную Украину»