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«Яндекс Карты» научились определять геопозицию без GPS

Источник:
Sibnet.ru
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Новая функция появилась в приложениях «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» — уточнение геопозиции пользователя без использования GPS.

Программа определяет местоположение при помощи беспроводных точек доступа Wi-Fi и Bluetooth-соединений. Внутри приложений уже появились соответствующие уведомления.

Для работы функции потребуется обновить приложение «Карт» и «Навигатора» до последней версии и включить Wi-Fi и Bluetooth на устройстве, пишет издание Rozetked.

Согласно описанию функции, теперь приложения с геопозицией измеряют мощность сигнала от окружающих точек Wi-Fi, Bluetooth-соединений и сотовых вышек.

С начала мая в российских городах периодически наблюдаются перебои в работе GPS. Эксперты считают, что новая функция позволяет адаптировать приложение к этим изменениям.

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Возбудилось европейское болото.С 2014 по 2022, когда украинцы обстреливали ДНР и ЛНР, так не возбуждалось.

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