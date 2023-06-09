«Яндекс Карты» научились определять геопозицию без GPS

Новая функция появилась в приложениях «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» — уточнение геопозиции пользователя без использования GPS.

Программа определяет местоположение при помощи беспроводных точек доступа Wi-Fi и Bluetooth-соединений. Внутри приложений уже появились соответствующие уведомления.

Для работы функции потребуется обновить приложение «Карт» и «Навигатора» до последней версии и включить Wi-Fi и Bluetooth на устройстве, пишет издание Rozetked.

Согласно описанию функции, теперь приложения с геопозицией измеряют мощность сигнала от окружающих точек Wi-Fi, Bluetooth-соединений и сотовых вышек.

С начала мая в российских городах периодически наблюдаются перебои в работе GPS. Эксперты считают, что новая функция позволяет адаптировать приложение к этим изменениям.