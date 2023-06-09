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Центробанк сохранил ключевую ставку

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России, Центробанк
Фото: © Sibnet.ru

Банк России оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых, следует из сообщения на сайте регулятора.

Это второй случай в истории, когда Центробанк РФ сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд. После введения ключевой ставки в 2013 году было лишь три периода, когда ЦБ продолжительное время сохранял ее неизменной.

Так, в июле 2015 года регулятор решил снизить ставку до 11% и шесть заседаний держал ее на этом уровне, затем в 2020 году была пауза на уровне 4,25% длительностью в четыре заседания.

С октябрьского заседания 2022 года начался третий период. Тогда Центробанк поставил цикл снижения ключевой ставки на паузу, оставив ее на уровне 7,5% годовых, а затем еще четыре заседания ставка сохранялась неизменной.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты.

Ставка устанавливается восемь раз в год советом директоров Центробанка. Она меняется с учетом макроэкономического прогноза, который тщательно готовится специалистами ведомства.

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