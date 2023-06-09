Интимные видео Дзюбы снова попали в Сеть

Интимные видео футболиста «Локомотива» Артема Дзюбы снова утекли в Сеть. Якобы футболист отправлял их украинской любовнице.

Видео выложила в телеграм-канале бьюти-блогер Милана Петрова. По ее словам. «украинцы слили ей полный архив видео, которые Дзюба отправлял своей украинской любовнице». Она не сообщила, когда это было снято.

Это вторая утечка интимных видео с участием нападающего, занимающегося самоудовлетворением. Из-за разразившегося скандала в ноябре 2020 года Дзюба был временно исключен из сборной и лишился статуса капитана в «Зените».

В интервью Нобелю Арустамяну Дзюба говорил, что после того случая девушки раздевали его глазами. Он считает, что подобным занимаются все, но, конечно, такие моменты не должны появляться в публичном поле.