Рубль упал ниже важного психологического уровня

Курс доллара впервые за два месяца превысил 83рубля, пробив психологически важный уровень. Последний раз российская валюта падала ниже этого порога два месяца назад.

«Возможно, рост спроса на валюту связан с тем, что некоторые трейдеры заранее стали хеджироваться перед выходными, а крупные экспортеры сократили продажу валютной выручки», — цитирует РБК руководителя направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексея Антонова.

Главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников отметил низкую активность экспортеров. Он также обратил внимание на стабильный спрос на валюту со стороны населения и импортеров, который в целом свойственен началу месяца.

Кроме того, причинами, оказавшими негативное влияние на курс рубля относительно доллара и евро, могли стать ожидания новостей о возможных санкциях и факторы внутренней политики, считает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.