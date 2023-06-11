Нейросеть нашла изображение «гуманоида» на плато Наска

Японские ученые из Университета Ямагата с помощью искусственного интеллекта (ИИ) обнаружили четыре новых геоглифов на плато Наска в Перу, в том числе изображение «гуманоида».

Нейросети в 21 раз быстрее находят геоглифы, чем это делает исследователь, приводитArtnet News слова ученых. ИИ отыскал на аэрофотоснимках четыре ранее неизвестных рисунка на плато Наска с очертаниями гуманоида, двуглавых змей, лам и рыб.

«Наш метод вносит вклад в археологию, создавая новую парадигму, которая сочетает в себе исследования ученых и достижения искусственного интеллекта, что приводит к еще более эффективной и результативной работе», — отметили ученые.

Гуманоидный геоглиф изображает существо, держащее в правой руке вытянутый предмет наподобие дубинки. Его длина составляет всего пять метров, это самый маленький из всех новых рисунков. Длина изображения рыбы с широко открытым ртом — 19 метров.

Изображения животных были нарисованы народом культуры Наска прямо на земле в южной части Перу примерно в 500 году до нашей эры. С течением времени они истерлись и стали невидимыми глазу.