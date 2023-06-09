Выпущен дезодорант с ароматом пива

Британская компания Fussy выпустила дезодорант, вдохновленный пивом, и он пахнет, «совсем как настоящий напиток».

Новинка с ароматом пива оставляет «смелый, хмельной и тропический» аромат, сообщается на сайте Industry.beauty. Продукт — коллаборация бренд многоразовых дезодорантов Fussy и сети пивоварен BrewDog.

Фото: © Fussy/BrewDog

«Это было очень весело. Это безумие, насколько удивительный тропический аромат исходит от нашего первого в истории пивного дезодоранта. Он пахнет совсем как настоящий напиток», — рассказал директор по маркетингу Лорен Кэррол.

Стоимость средства составляет 15 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей по текущему курсу).