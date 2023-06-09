НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Выпущен дезодорант с ароматом пива

Источник:
Sibnet.ru
270 0

Британская компания Fussy выпустила дезодорант, вдохновленный пивом, и он пахнет, «совсем как настоящий напиток».

Новинка с ароматом пива оставляет «смелый, хмельной и тропический» аромат, сообщается на сайте Industry.beauty. Продукт — коллаборация бренд многоразовых дезодорантов Fussy и сети пивоварен BrewDog.

Дезодорант Fussy/BrewDog с ароматом пива
Фото: © Fussy/BrewDog

«Это было очень весело. Это безумие, насколько удивительный тропический аромат исходит от нашего первого в истории пивного дезодоранта. Он пахнет совсем как настоящий напиток», — рассказал директор по маркетингу Лорен Кэррол.

Стоимость средства составляет 15 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей по текущему курсу).

Еще по теме
Рекордное количество алкоголя произвели в России
Дефицит мяса птицы образовался в России
Бананы признают социально значимым продуктом
Стартовал эксперимент по маркировке соков и сладких газировок
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Евросоюз из-за Украины исчерпал финансовые резервы
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Каховская ГЭС полностью ушла под воду. ВИДЕО
Зеленский испытал шок от реакции ООН на разрушение Каховской ГЭС
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО
43
Шойгу оценил потери украинских военных
34
Небензя назвал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением
31
Российский генерал рассказал о разгроме наступающих сил ВСУ
29
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем