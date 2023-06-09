Вышел трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Актер Генри Кавилл последний раз исполнит роль Геральта в «Ведьмаке», после третьего сезона его заменит другой актер.

Полноценный трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак» Netflix представил во время Summer Game Fest, живого ежегодного мероприятия по видеоиграм.

В трейлере показали самого Геральта из Ривии, а также Йеннифэр и Цири. Детали третьего сезона видео не раскрыло, но дало понять, что сюжет будет мрачным.

Премьера первой части третьего сезона состоится на Netflix уже 29 июня. Вторую часть покажут с 27 июля.

В четвертом сезоне главную роль в «Ведьмаке» исполнит актер Лиам Хемсворт.