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Вышел трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Генри Кавилл последний раз исполнит роль Геральта в «Ведьмаке», после третьего сезона его заменит другой актер.

Полноценный трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак» Netflix представил во время Summer Game Fest, живого ежегодного мероприятия по видеоиграм.

В трейлере показали самого Геральта из Ривии, а также Йеннифэр и Цири. Детали третьего сезона видео не раскрыло, но дало понять, что сюжет будет мрачным.

Премьера первой части третьего сезона состоится на Netflix уже 29 июня. Вторую часть покажут с 27 июля.

В четвертом сезоне главную роль в «Ведьмаке» исполнит актер Лиам Хемсворт.

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